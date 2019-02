Claim oliebollenbakker om 9000 weggegooide gefrituurde lekkernijen afgewezen

Haal de erfstukken maar van zolder: Iets of Nietsch is terug voor derde editie

9:47 Benieuwd of die verborgen schat of dat erfstuk op zolder nog wat waard is? Zondag staan de experts van Iets of Nietsch in museumrestaurant Art & Dining in Dordrecht klaar om antwoord op die vragen te geven.