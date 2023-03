Citytrip! Deze steden bereik je in 5 uur met de trein vanuit Dordrecht

indebuurt.nlOok al is Dordrecht natuurlijk de mooiste en leukste stad van Europa, soms wil je toch even ‘bij de buren kijken’. Stap dan in de trein op station Dordrecht en ga op reis.

Uit deze grappige tool van de Deutsche Bahn blijkt dat je een behoorlijk eind kan reizen! Er is van een optimale reistijd uitgegaan, waarbij overstappen maximaal 20 minuten duurt. In het echt kunnen deze tijden dus afwijken door vertraging of langere overstaptijd. Maar stel dat de trein dus perfect zou aansluiten, met maximaal 20 minuten overstaptijd, waar sta je dan in vijf uur tijd? We zetten wat stations voor jou op een rijtje!

Vijf uur met de trein

Maak je klaar voor een internationale reis! Vanuit station Dordrecht stap je binnen vijf uur uit in bijvoorbeeld Oberhausen of Frankfurt en bestel je Kaffee und Kuchen. Ook een trip naar Parijs is goed te doen. Zo kun je naar de binnenstad om alle bezienswaardigheden te shoppen, maar ook een reisje naar Disneyland is mogelijk. Met de trein ben je ongeveer vier uur onderweg.

En wat dacht je van een treinreis naar Londen. Neem ook je portemonnee mee, want je kunt je geld makkelijk uitgeven in het wereldberoemde warenhuis Harrods. Of ga je liever shoppen in Oxford Street? Wat je stijl ook is, je vindt in Londen voor ieder wat wils! Vanuit Dordrecht ben je tussen de vier en vijf uur onderweg naar de Engelse hoofdstad.

Volledig scherm Vanaf Dordrecht kun je naar deze steden reizen binnen vijf uur. | Beeld: chronotrains

Korter reizen

Heb je geen zin om zo ver te reizen? Je kan ook prima een middagje shoppen dichter bij huis. Als je in de trein op station Dordrecht stapt en twee of minder uurtjes later er weer uit, waar kom je dan terecht? Bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen of Lelystad. Waar gaat jouw volgende shoptripje naar toe? Of wordt het tóch ouderwets gezellig de winkelstraten van Dordrecht?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Dordrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!