Christine en Dennis bundelen hun krachten voor de Culi Camper: ‘De Spaanse cultuur willen we graag laten zien’

Vijf vragen over explosiege­vaar in Dordrecht: ‘Zo belangrijk dat inwoners signalen doorgeven’

Moet Dordrecht vrezen voor een golf aan explosies? Deze week zorgde een aanslag voor grote schade en schrik in de Fregatstraat. Eerder deze maand was het al raak aan de Plutolaan. Niemand raakte gewond. Een mogelijke aanslag in de omgeving van het Bagijnhof kon de politie net verijdelen. Het zorgt voor onrust. Vijf vragen over de explosies.