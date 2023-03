ChristenUnie-leider Mirjam Bikker gaat zaterdag aan tafel met boeren in Dordrecht

Zeg ken jij de Mosselman, de Mosselman, de Mosselman? Hij is na 25 jaar terug met een nieuwe hit

Het is dik 25 jaar geleden dat hij met ‘Mossels’ de hitlijsten bestormde, maar nu is er een remake van de culthit. In een mum van tijd werd de clip al honderdduizend keer bekeken. De Mosselman is nog altijd mateloos populair. ,,Sta je te tanken, willen mensen met me op de foto.’’