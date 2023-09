‘Chemours wilde schadeclaim gemeenten afkopen voor enkele miljoenen euro’s’

indebuurt.nl Buitenkij­ken in de tuin van Kok en Vera aan de Vest: 'Ik noem ons soms kasteel­heer en jonk­vrouw'

Eén ding weten Kok Kraaijeveld (75) en Vera Kroonen (75) zeker: hun huis aan de Vest gaan ze nooit verlaten. Achtentwintig jaar geleden verhuisden ze naar de gelijkvloerse woning in de binnenstad. “Voordat we het huis kochten, keek ik stiekem over de schutting. Ik was meteen verliefd op de tuin”, vertelt Kok.