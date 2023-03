Chemours houdt gemoederen altijd bezig in de Drechtsteden

Chemours (1)

Chemours heeft geïnvesteerd om de emissies van onze site in Dordrecht aanzienlijk te verminderen. We zijn blij dat de bewoners die reageerden op de AD-peiling over Chemours dat erkennen. En we blijven investeren om de emissies nog verder te verminderen. We willen een goede buur zijn - een bedrijf dat veel zorg besteedt aan verantwoord produceren, het creëren van banen en dat probeert een positief verschil te maken in de gemeenschap. Dat is belangrijk voor Chemours en onze 500 medewerkers. De materialen die we produceren in Dordrecht zijn onmisbaar in de maatschappij en maken veel mogelijk: van je mobiele telefoon, je auto, tot gezondheidszorg en schone energie. Onze site is zwaar gereguleerd en wordt doorlopend gecontroleerd door verschillende overheidsinstanties. We werken met hen samen om veilige operaties te garanderen en we zullen dat blijven doen.

Namens Chemours, An Lemaire

Plant Manager Dordrecht Works & Director Chemours Netherlands