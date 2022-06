Charmeoffensief om meer bezoekers én winkels te verleiden tot koopavond: ‘Doen we alles aan’

Komt er ooit een besluit over de invulling van de koopavond in Dordt? ‘Dit is hopelijk de laatste poging’

Willen we winkelen op donderdagavond, vrijdagavond of een beetje van allebei? Het vraagstuk over de beste invulling van de koopavond is nog maar eens nieuw leven ingeblazen. Remco Gravendijk van Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) wil met een nieuwe enquête polsen wat Dordtse shoppers willen. ,,Die mening is het belangrijkst.’’

