CDA wil woningzoekende onderbrengen in leegstaande huizen, maar volgens college ‘is er amper structurele leegstand’

In de strijd tegen de wooncrisis dacht het CDA in Dordrecht een oplossing te hebben gevonden: gebruik leegstaande woningen om woningzoekers in te huisvesten. Maar volgens burgemeester en wethouders (B en W) is er amper structurele leegstand.

De politieke partij stelde de leegstand in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan de orde. ‘Veel mensen kennen wel de langdurige leegstaande huizen terwijl zij of hun familieleden geen huis kunnen vinden’, aldus raadslid Jan van Dam Timmers destijds in een persbericht. ‘Wij vinden het onacceptabel dat er meer dan duizend woningen in Dordrecht leegstaan terwijl er zoveel mensen alles in het werk stellen om een woning te vinden’.

‘Geen problematische leegstand’

De partij liet toen weten hard te willen optreden tegen eigenaren die een woning lang laten leegstaan, maar daarvoor moet eerst een leegstandsverordening worden opgesteld. B en W laten nu weten geen aanleiding te zien om afspraken te maken met eigenaren, omdat er volgens hen geen problematische leegstand is.

Er is wel wat leegstand, maar die wordt volgens het stadsbestuur vooral veroorzaakt door mensen die aan het verhuizen zijn. Oftewel: die is meestal van korte duur. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren 12 op 1 januari 2021 530 woningen in Dordrecht die op dat moment een jaar leegstonden. Dat is 2,3 van het totaal aantal Dordtse huizen, terwijl volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bij 2 procent sprake is van een ‘gezonde woningmarkt’.

‘Afspraken niet nodig’

In de stad is geen sprake van problematische leegstand, concluderen B en W in antwoord op de CDA-vragen: ‘Wij zijn daarom van mening dat het niet nodig is afspraken te maken met woningeigenaren om langdurige leegstand tegen te gaan'. Er zijn evenmin signalen dat er grote complexen met veel lege woningen zijn. Maar als dat probleem zich wel voordoet, dan gaan B en W wél het gesprek met de eigenaar aan.

