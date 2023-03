Caroline at een poké bowl en zo smaakte het

indebuurt.nlCaroline zoekt voor jou heel Dordrecht af naar de beste burger, het lekkerste gebakje, het mooiste diner, de meest zalige bonbon, een goeie smoothie, super streetfood en ga zo maar door. Deze keer was ze bij Poké Perfect in de Vriesestraat.

Als foodie houd ik ervan om al het lekkers dat ik uitprobeer, te delen met vrienden en familie. Een gezellig uitje en lekker eten zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter wil ik het me af en toe ook gemakkelijk maken. Je weet wel: gewoon even online iets lekkers uitzoeken en thuis laten bezorgen. Het is wel een uitdaging om dan iets te vinden dat lekker én ook nog een beetje gezond is. Maar het is me gelukt, hoor. Lees weer even mee!

Ons eigen poké bowl restaurant in Dordrecht

In grote steden heb ik al vaak hippe restaurants gespot waar je een poké bowl kan eten. Op de menu’s zag ik dan meestal mooie plaatjes met rijst, groente en allerlei heerlijk uitziende toppings. Ik was dan ook superblij om te zien dat we in Dordrecht inmiddels ook ons eigen poké bowl restaurant hebben, namelijk Poké Perfect in de Vriesestraat. Deze moest ik natuurlijk gaan testen.

Teriyaki Ginger Chicken

Voor wie niet bekend is met dit gerecht: poké bowl is een traditioneel Hawaïaans gerecht, bestaande uit sushirijst, rauwe vis en verschillende toppings. De meeste poké bowls kun je ook zonder rauwe vis bestellen. Zo ook bij Poké Perfect. Hier koos ik voor de poké bowl Teriyaki Ginger Chicken. Ik kreeg een flinke ‘bowl’ met heerlijke plakrijst (ik ben dol op geurige plakrijst), malse stukjes warme kippendij, maïs, zoete aardappel (zalig!), wortel, gember, knapperig gebakken uitjes en Teriyaki ginger saus. Heerlijk ‘fris’ en hartig tegelijk. Wat een combi, zeg! Heel veel smaken in één bowl die perfect samengaan. Zeer smakelijk en ook nog eens gezond.

Foodie-beleving compleet

De poké bowl werd overigens keurig op tijd bezorgd door Poké Perfect. Een hele fijne service. En ook nog eens in een leuke hippe tas. Dus ondanks dat het om een bezorgmaaltijd ging, was de ‘foodie-beleving’ hierdoor toch compleet. Super gedaan. Voor mij is Poké Perfect een absolute aanrader!

