Camera in de Biesbosch legt per ongeluk twee ‘knoeperds’ van zeearenden vast

Egelopvang in Papen­drecht opent de eerste egeltuin van Nederland

18:02 De Egelopvang in Papendrecht heeft woensdag de allereerste egeltuin in Nederland geopend. Of beter gezegd: een egeldorp. De bloeiende, kleurrijke tuin met tien egelverblijven is compleet voorzien van schuilhuisjes en plantjes met egelvoedsel als mieren en wormen.