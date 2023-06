Buurtbewoners trekken aan de bel om stank, overleden man uit woning gehaald

Tropische hitte brengt organisa­tor Wantijpop en -live het hoofd niet op hol: ‘Koel park met schaduw­plek­ken’

Uitgerekend vrijdag en zaterdag als Wantijpop en Wantijlive in Dordrecht worden gehouden, stijgt volgens de weersverwachtingen de temperatuur naar tropische waarden. Heel druk zegt Magchiel Koekoek van organisator BOD Events zich er niet over te maken. ,,Het is een kwestie van plug and play.