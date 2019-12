Buurtbewoners halen ‘riant’ geldbedrag op voor gevallen Dordtse krantenbezorger (73)

Zeven buurtbewoners liepen een ronde door de wijk. Zij belden aan bij de huizen waar de bezorger altijd trouw de krant door de bus doet. Op die manier haalden zij de kerstfooi van Kleinjan op. ,,Het waren in totaal zo’n 160 adressen. Dat hadden we niet verwacht’’, zegt Joke de Bree, die betrokken is bij de actie. ,,Mensen waren erg enthousiast en gaven gul. Zelfs bewoners van andere wijken benaderden ons met de vraag of ze geld aan hem konden geven.’’

Dat bedrag wordt dit weekeinde overhandigd aan de krantenbezorger, die nog altijd in Parkstaete, een revalidatieafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis, ligt.

Daar kwam Kleinjan zo’n twee weken geleden na een harde val binnen. De bezorger, die onder meer deze krant rondbrengt, viel tijdens zijn dagelijkse bezorgronde. Nadat in de buurtapp bekend werd dat hij gevallen was en zijn been op twee plekken had gebroken, startte de buurtbewoners direct een actie. ,,We vonden gewoon dat we iets voor hem moesten doen’’, aldus De Bree.