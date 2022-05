Buurt protesteert tegen ‘massaal’ woongebouw voor gehandicapten

Bewoners van de Gerard Alewijnsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht zijn verontwaardigd over de plannen voor een woongebouw voor gehandicapten in hun straat. ,,We hebben niets tegen deze mensen, maar dit complex wordt heel massaal op een stukje grond ter grootte van een postzegel’', zegt woordvoerder Marcel de Groot.

De buurt werd vorig jaar juni voor het eerst geconfronteerd met het plan van woningstichting Rhiant om voor zorgorganisatie Syndion 36 appartementen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel te bouwen. Rhiant bleek daar al sinds 2017 aan te werken en had de grond al gekocht van de gemeente. ,,Het werd gepresenteerd als een voldongen feit.’’

Op plek van schooltje met drie lokalen

Inmiddels is het plan flink aangepast. In plaats van 36 appartementen op drie verdiepingen, komen er 30 appartementen en krijgt het gebouw een schuine kap, waardoor het minder fors oogt en beter aansluit bij de woningen in de buurt. ,,Maar het is nog steeds heel fors. Het wordt gebouwd tot op de randen van het perceel en het is veel hoger dan het kleuterschooltje met drie lokalen dat er stond, waar ook nog een schoolplein bij lag.’’

De buurtbewoners snappen wel dat Syndion graag naar de Gerard Alewijnsstraat komt. De toekomstige buren kunnen dan aan de overkant van de straat gebruik maken van de dagbesteding van dezelfde instelling, die onderdak heeft in verzorgingshuis De Blije Borgh: ,,Maar met ons wordt geen rekening gehouden.’’

Het gaat hen niet alleen om de massaliteit van het gebouw: ,,Je zit ook met extra verkeer dat er op af komt en extra parkeeroverlast. Rhiant heeft in een reactie laten weten dat dat wel meevalt omdat de bewoners begeleid worden door maar zes medewerkers, terwijl ze zelf doorgaans geen auto's hebben. De Groot: ,,Maar de bewoners krijgen natuurlijk ook bezoek. Bovendien is er toch al te weinig parkeerruimte, want we hebben hier ook het verzorgingshuis en een kinderdagverblijf al.’’

Quote Als het terrein tot de rand bebouwd wordt, war laat de aannemer zijn bouwmateri­a­len dan? Marcel de Groot, Buurtcomité

Dan zwijgt hij nog maar over de hinder van de bouw en het bouwverkeer: ,,Als het terrein tot de rand bebouwd wordt, waar laat de aannemer dan zijn bouwmaterialen en waar parkeren de bouwvakkers?’’

Een buurtcomité van verontruste Ambachters heeft inmiddels 100 handtekeningen overhandigd aan wethouder Ralph Lafleur. De Groot maakt zich geen illusies: ,,We kunnen het plan niet tegenhouden, want het past in het bestemmingsplan. dat is het enige waar een rechter naar kijkt. We vragen alleen dat de gevolgen voorons zo veel mogelijk beperkt worden.’’

Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat dat zal leiden tot een kleiner woongebouw, heeft hij begrepen: ,,Syndion vindt 30 woningen het minste om betaalbare zorg te kunnen leveren.’’

Volledig scherm De 'postzegel' grond, waarop de 30 appartementen moeten verrijzen © Streetview

In hun reacties gaan de gemeente, Rhiant en Syndion niet op nauwelijks in op de klachten over de omvang van het woongebouw. Ze wijzen er alleen op dat de hoogte verminderd is ten opzichte van het oorspronkelijke plan. ,,We hebben met bewoners architect en Rhiant naar plan gekeken en aanpassingen kunnen doen. Het resultaat is dat het past (zoals het er naar uit ziet) in het bestemmingsplan,’’ is alles wat wethouder Ralph Lafleur er over kwijt wil.

Ze zijn er van overtuigd dat de nieuwe bewoners en hun begeleiders nauwelijks openbare parkeerplaatsen nodig zullen hebben. Lafleur erkent de zorgen over de verkeersproblemen. Hij wil de komende weken samen met bewoners, de Blije Borgh en het kinderdagverblijf inventariseren wat de problemen precies zijn en hoe die opgelost kunnen worden.

Ondertussen hopen Rhiant en Syndion op een fijne plek voor de gehandicapten, zegt woordvoerder Carlo Carlo Oostindie: ,,We vinden het belangrijk dat mensen met een zorgvraag zo normaal mogelijk midden in een wijk kunnen wonen en meedoen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.