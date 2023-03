Buurt overvallen door plan voor flexwoningen voor statushouders: ‘Twee nachten wakker van gelegen’

DE KWESTIE Lezers over beter verdelen van asielzoe­kers door de regio: ‘Betere spreiding voorkomt spanningen’

Dordrecht gaat op zoek naar een plek in de stad voor een asielzoekerscentrum, waar minstens 500 mensen kunnen worden opgevangen. Maar de stad wil graag ook in gesprek met omliggende gemeenten, om te kijken wat zij kunnen en willen doen om de asielcrisis het hoofd te bieden. Straks moet een spreidingswet gemeenten dwingen ‘mee te doen'. Wat vindt U als lezer hier van? ‘Al dat geld is beter besteed in de regio op de plek waar deze mensen vandaan komen!’