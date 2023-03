Bushalte verhuist vanwege sloop ANWB-pand om bouw appartementen mogelijk te maken

De bushalte Dordrecht centrum gaat een stukje verhuizen. Vanaf medio juni is het in- en uitstappen geblazen aan de Johan de Wittstraat, om de hoek.

De verhuizing is nodig vanwege de sloop van het voormalige ANWB-pand, pal naast de bushalte. Daar gaat ontwikkelaar Van Pelt aan de gang met nieuwe appartementen. De sloop daar is al een tijdje aan de gang, waardoor het fietspad achter de halte al afgesloten is.

Om het vervolg van de werkzaamheden mogelijk te maken is er volgens de bouwer een grotere veiligheidszone nodig. Dan staat de bushalte dus in de weg. In mei wordt begonnen met de bouw van het negen etages tellende appartementencomplex, waarna die naar verwachting in juni in gebruik genomen kan worden.

Aantal jaar op nieuwe plek

Onduidelijk is nog hoelang de halte op zijn nieuwe stek blijft, maar de gemeente gaat uit van ‘een aantal jaar’. Dit is afhankelijk van de planning van de herinrichting van de Spuiboulevard. De nieuwe halte is vergelijkbaar met de oude halte. Zo heeft de halte overdekte abri’s, zitbankjes en een digitaal informatiepaneel. Ook de route van de bussen en de dienstregeling blijft hetzelfde.

Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Van Pelt verwijdert de oude bushalte en de halte wordt opgeslagen, waarna die een nieuwe bestemming kan krijgen. Maar het is ook mogelijk dat die na de klus terugkeert op het oude nest.

Over de bouw van het appartementencomplex wordt al jaren gesproken, maar het kwam er steeds niet van te beginnen met de bouw. Het pand verpauperde steeds meer en was volgens vele Dordtenaren een schandvlek voor de stad vanwege de groen uitgeslagen gevels. Eén keer werd het pand schoongemaakt, voor de tv-uitzending van The Passion in 2019.

