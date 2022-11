Burgerberaad moet afkeer Dordtenaren van de politiek verkleinen: ‘Mag geen schijnparticipatie worden’

Rijksmonu­ment de Draaibrug in Kalkhaven kan na reparatie van twee maanden weer open en dicht

Het duurde twee maanden, maar de Draaibrug in de Kalkhaven in Dordrecht doet weer wat ‘ie moet doen: open en dichtgaan. In september maakte de brug plotseling herrie. Uit een inspectie bleek dat het gietijzeren loopwiel onder de brug kapot was.

28 november