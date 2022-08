Burgemeester Wouter Kolff door het stof: ‘Beëindigen protestactie tegen kap van bomen was niet terecht’

Het wegsturen van acht actievoerders uit het Weizigtpark afgelopen dinsdagavond was niet terecht. Dat stelt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in een verklaring. De actie was gekant tegen de voorgenomen kap van 118 bomen in het Dordtse park.

Het protest werd afgelopen dinsdagavond in de kiem gesmoord. Acht actievoerders die borden aan bomen wilden ophangen, waren amper in het park toen ze van handhavers van de gemeente Dordrecht te horen kregen dat ze hun protest moesten staken. Ook politiemensen gaven aan dat ze weg moesten. Dat kwam de gemeente en de handhavers op kritiek te staan. De gemeente wil de actievoerders nu in de gelegenheid stellen om hun protest alsnog te voltooien.

Grondrecht

Weliswaar was de demonstratie niet vooraf aangemeld, wat wel vereist is. Ook konden niet alle demonstranten zich legitimeren. Kolff ziet hierin echter geen reden om de demonstratie te beëindigen. ,,Het recht op demonstratie is een grondrecht en dat recht acht ik zeer hoog. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan ik als burgemeester aanwijzingen geven of een verbod opleggen. Ik zie die omstandigheden in deze zaak niet’’, aldus Kolff.

Quote Slechts in uitzonder­lij­ke omstandig­he­den kan ik als burgemees­ter aanwijzin­gen geven of een verbod opleggen Burgemeester Wouter Kolff

De actievoerders wilden dinsdag borden ophangen aan enkele bomen. Ze wezen met protestborden op het nut van de bomen. Onder meer op hun betekenis als het gaat om het reduceren van hittestress en hun vermogen CO2 op te nemen. Ook spraken ze namens de bomen, met kreten als ‘Help, ik word gekapt! Dordrecht: Wereldbomenstad. Toch mogen wij niet blijven.’

Petitie

Het Weizigtpark krijgt een grootschalige opknapbeurt. Grote bomen moeten wijken, wat op weerstand stuit uit de buurt. Er komen 145 jonge bomen voor terug. Er is inmiddels een petitie gestart door Platform Duurzaam Dordrecht om de gemeente op andere gedachten te brengen. Die is meer dan elfhonderd keer ondertekend.

John Steegh van de Dordtse Bomenridders laat weten verbaasd te zijn dat de protestactie is afebraken. ,,Ik dacht meteen ‘wat een bureaucratisch gedoe’. Het was pijnlijk om te zien’', zegt de Dordtenaar, zelf in het verleden wethouder voor GroenLinks in Leiden. ,,Burgers weten vaak niet dat ze er een vergunning voor nodig hebben. Ik kan me niet heugen dat we in Leiden ooit hebben overwogen om wat voor demonstatie dan ook te beëindigen.’’

Sociale veiligheid

De gemeente Dordrecht wil met de maatregelen in het park onder meer inspelen op een veelgehoorde klacht over het park: Het is er donker en in sommige delen is er gebrek aan overzicht, juist door de beplanting. Door bomen - maar ook struiken te vervangen - wordt de sociale veiligheid vergroot. Tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor bredere paden.

De Bomenridders hebben suggesties gedaan om twintig bomen niet te kappen, maar zijn niet volledig tegen de plannen. Steegh: ,,Er kunnen minder bomen worden gekapt, maar het concept staat ons aan. Biodiversiteit krijgt in de plannen meer kans in het Weizigtpark.’’

