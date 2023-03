Burgemeester Kolff sluit pand waarin hennepplantage werd ontdekt: groot én professioneel van opzet

Als voor de eerste keer softdrugs in een woning wordt gevonden, volgt een waarschuwing, tenzij er sprake is van verzwarende omstandigheden. In dit geval heeft de Dordtse burgemeester besloten direct tot sluiting over te gaan. De hennepkwekerij was namelijk groot én professioneel van opzet en daarnaast is er sprake van diefstal van elektriciteit. Het pand is daarom gesloten voor een periode van drie maanden, tot woensdag 7 juni.