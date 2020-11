Burgemeester Kolff gooit binnenstad Dordrecht op slot: ‘Het is veel te druk’

Dit is waarom er zoveel gebouwen in de regio oranje zijn verlicht

25 november Wat hebben het Empire State Building in New York, het standbeeld Christus de Verlosser in Rio de Janeiro, het gemeentehuis van Altena en het Dordrechts Museum met elkaar gemeen? Het zijn sinds woensdag oranje verlichte locaties, waarmee aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen.