Burgemeester geschokt: bewusteloos slaan man bij jeugdtoernooi werk van ‘volslagen idioot’

Het slachtoffer is inmiddels weer bij bewustzijn, maar dat maakt de reacties op het ernstige incident er niet minder op. Waar de betrokken voetbalclubs al hun afschuw uitspraken over de gebeurtenis, doet Schrijer dan nu ook.



,,Het JGZV-toernooi is een toernooi dat in het teken staat van plezier en gezellig sporten met elkaar, een toernooi waar veel mensen een hoop vrije tijd in steken en waar talloze jongeren en ouderen in Zwijndrecht elkaar ontmoeten en plezier aan beleven’’, laat Schrijer optekenen.