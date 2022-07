Burenruzie Papendrecht ontspoort na mishandeling 8-jarig ventje: ‘Hij stond grote piemels te tekenen’

RECHTSZAAK Niels W. (39) schoot wild in het rond na einde van relatie en hoort nu 12 jaar cel en tbs tegen zich eisen

De verwarde Dordtenaar die vorig jaar augustus in zijn woonplaats twee agenten en een Pool neerschoot met een afgepakt politiewapen had eerder die dag van zijn vriendin te horen gekregen dat hun relatie ‘definitief voorbij’ was.

