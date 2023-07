Burenraad ziet na zes jaar weinig toekomst: ‘Geen vertrouwen dat Chemours open kaart gaat spelen’

Man in Dordtse woning met 370 kilo cocaïne blijft vastzitten tot zijn strafpro­ces

Maakt hij deel uit een van een cokebende of is Bledar K. (42) slachtoffer van mensenhandel? De Albanees werd in juni in een Dordtse woning door de politie aangetroffen tussen grote stapels blokken met cocaïne. Voldoende om de verdachte tot en met zijn rechtszaak achter de tralies te houden, zo besloot de rechtbank donderdag.