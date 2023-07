Buitenkijken in de tuin van Ivo en Sharda in Sterrenburg: 'Er is hier geen enkele tegel te vinden'

indebuurt.nl Fundaparel: deze villa in Dubbeldam heeft een eigen zwembad, sauna én sportruim­te

In Dordrecht staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van een drijvende woning bij Stadswerven tot een penthouse in de Sequoia-toren. Deze keer lichten we een vrijstaande villa aan de Burgemeester Jaslaan uit.