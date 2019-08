Bruggen blijven dicht door storm

Amsterdam­se schutter riskeert vier jaar cel na mishande­ling van cipiers in Dordtse bajes

9:55 De 34-jarige gedetineerde J.T., die vorig jaar mei in de gevangenis in Dordrecht twee cipiers mishandelde, moet daarvoor mogelijk vier jaar extra gevangenis voor uitzitten. De man is in 2014 veroordeeld tot 12 jaar cel voor vier pogingen tot doodslag in een Amsterdams café.