Brand op Dordts bedrijventerrein veroorzaakt ravage

De brandweer is tot 05.15 uur vanochtend bezig geweest met nablussen. De brand woedde in een gebouw op het bedrijventerrein Dordtse Kil II. In het pand zitten twaalf bedrijven.

Stichting Salvage zorgt voor de afdichting en beveiliging van de getroffen bedrijven. ,,Drie units zijn flink beschadigd en nog eens drie ruimtes hebben waterschade’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Het pand is te instabiel voor het onderzoeksteam van de brandweer om te betreden. Het is daarom niet mogelijk om onderzoek te doen in het pand. Wel weet de brandweer dankzij netbeheerder Stedin dat de brand niet door kortsluiting is veroorzaakt.

Waardoor de brand wel is ontstaan is onbekend en is mogelijk niet meer te achterhalen.