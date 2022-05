Brand op dak stichting Yulius Dordrecht

Brommobiel belandt op zijn kop in het water langs snelweg, inzitten­den komen met de schrik vrij

Een brommobiel is in de nacht van dinsdag op woensdag in Papendrecht op zijn kop in het water terechtgekomen. De twee inzittenden werden met hulp van omstanders en de politie uit de auto gehaald en kwamen met de schrik vrij.

