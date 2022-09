Brand in woning aan het Matena's Pad in Dordrecht

Groot kerstspek­ta­kel Scrooge Live komt dit jaar wéér naar Dordrecht: ‘Het wordt écht anders dan in 2020’

Er was sprake van een jaar afwezigheid, maar Dordrecht is na 2020 dit jaar opnieuw hét toneel voor het grote televisiespektakel Scrooge Live. Op 11 december rond 20.30 uur is de show, die zich afspeelt in de binnenstad en daaromheen, te zien op NPO 1. ,,Het wordt écht anders dan in 2020.’’

28 september