Brabantse makelaar misbruikt Funda: luxe Villa in Roosendaal geplaatst in Dordrecht voor extra publiciteit

Kleding­bank Zwijn­drecht zit ruim in de kleren, maar heeft te weinig klanten

7:03 De kledingbank in Zwijndrecht wordt bedolven onder afgedankte kleding. Veel mensen die door corona gedwongen thuiszitten houden opruiming. ,,We krijgen ongeveer twee keer zo veel binnen als normaal’’, vertelt voorzitter Elbert Vissers: ,,Mijn enige zorg is dat we te weinig klanten hebben. Ik hoop niet dat we straks goede kleding met de vuilnisman mee moeten geven.’’