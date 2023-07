Politieagent Annemarijn (27) ging van Rotterdam-Zuid naar Alblasserdam: ‘Hier krijg je een zwaai, een hallo’

Asielzoe­kers­cen­trum in Dordrecht gaat ruimte bieden aan maximaal 580 asielzoe­kers

Het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) in Dordrecht biedt plaats aan maximaal 580 mensen voor maximaal tien jaar. Zo maakt de gemeente Dordrecht donderdagavond bekend. De gemeente hoopt dat het azc in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik kan worden genomen.