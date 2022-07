Bouwhekken verdwijnen van Dordts Stationsplein, meeste fietsen blijven nog even

VIDEO ‘Zoveelste’ straatrace loopt uit de hand, agent wordt mishandeld: ‘Wanneer houdt het op?!’

Voor de mishandeling van een agent gisteren op een bedrijventerrein in Zwijndrecht, is een 18-jarige man uit Schipluiden aangehouden. De agent kreeg tijdens een gevecht een klap in zijn gezicht. Vermoedelijk ging er een straatrace aan vooraf. Dat is daar dagelijkse kost, weet parkmanager Wim Stam: ,,Ze maken veel herrie, het wegdek wordt één grote zwarte vlek en er blijft een grote troep achter.”

23 juli