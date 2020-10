Boswachters van de Biesbosch lokken zeearenden met dode ree

Woongroep op Stadswer­ven improvi­seert in coronatijd; ‘De chemie is absoluut voelbaar’

11:07 Samenwonen achter je eigen voordeur, meer zijn dan alleen buren, elkaar helpen en samen leuke dingen. Dat is het idee achter woongroep Minidorp in de Stad. Vanwege de oplevering in coronatijd vraagt dat veel improvisatie. ,,Maar de chemie is absoluut voelbaar.”