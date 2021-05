Boswachters tevreden over recreanten in de Biesbosch: Het was ‘gezellig druk’ zonder excessen

Buitenzin­nig naarstig op zoek naar een nieuwe stek voor hun voedselbos: ‘Twee hectare zou al mooi zijn’

7 mei Ze waren net zo blij met hun plekje op het terrein van De Hoop in Dordrecht. En toen moest Stichting Buitenzinnig met voedselbos en al plots verkassen. Naar eigen zeggen omdat de club plaats moest maken voor bouwplannen van De Hoop. ,,Als ons dat van tevoren was verteld, hadden we er niet zoveel tijd en geld in gestopt.”