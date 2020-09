Boswachters snakken naar meer politie in de Biesbosch vanwege illegale housefeesten’

Gedenkplek ter nagedachte­nis aan slachtof­fers familiedra­ma Sterren­burg

4 september Het is woensdag precies een jaar geleden dat het familiedrama in de Dordtse wijk Sterrenburg plaatsvond. Na gesprekken met de nabestaanden is besloten op die dag een gedenkteken te onthullen in het Oostkilpark.