Boskalis wijst bij presentatie van klinkende cijfers op inzet voor duurzame energie en voorkomen olieramp

De orderportefeuille is historisch hoog met een duizelingwekkend bedrag van 6,1 miljard euro. De omzet is gestegen van 296 naar 3,58 miljard en ook de nettowinst heeft een stijgende lijn.

Desondanks klinkt ook kritiek op Boskalis, onder meer over de betrokkenheid bij het megaproject om een nieuw vliegveld in zee aan te leggen bij Manilla in de Filippijnen. Het zou ten koste gaan van natuur en de lokale bevolking. Boskalis-topman Berdowski verdedigt de betrokkenheid van de baggeraar, omdat het ‘aan alle internationale standaarden voldoet’. De opdracht heeft een waarde van anderhalf miljard en de uitvoering ervan is inmiddels gevorderd tot over de helft.

Windparken op zee

Boskalis profiteert wereldwijd van de sterke groei van het aantal windparken op zee. Het afgelopen decennium was het betrokken bij bijna de helft van alle windparken op zee. Het nieuwste kraanschip, de Bokalift 2, wordt nu in Rotterdam gereedgemaakt voor drie nieuwe windprojecten in de Verenigde Staten.

Boskalis wijst verder op de inzet om een enorme milieu- en humanitaire ramp in de Rode Zee af te wenden. De verouderde supertanker FSO Safer, die voor de kust van Jemen ligt, is in staat van verval. Boskalis heeft samen met de Verenigde Naties een plan ontwikkeld om de olie aan boord van de supertanker in de loop van dit jaar over te pompen naar een tweede schip.

