Boskalis moet extreem grote en zware palen bodem inslaan voor megawindpark langs Schotse kust

Het windpark Mory West kan in de toekomst 640.000 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk van groene stroom voorzien, maar daar komt veel bij kijken. Vanwege de omvang van de turbines (14,7 megawatt) en de waterdiepte (tot 54 meter) zijn extreem grote XXL-buispalen nodig. In de komende maanden wil Boskalis een groot aantal van de buispalen vanuit Azië transporteren naar de haven van Invergordon, vlakbij de plek waar het windpark komt. Dat gebeurt met behulp van het zware ladingschip White Marlin dat acht van deze palen per reis kan vervoeren.

Slaghamer

Voorafgaand aan de installatie van de funderingen gaat Boskalis een laag stenen op de zeebodem aanbrengen die zal fungeren als filter en erosiebescherming voor de buispalen. Vervolgens zal Boskalis zijn kraanschip Bokalift 2 inzetten. Dat schip beschikt over een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton. Ook worden een enorme slaghamer en een trilhamer ingezet om de buispalen in de bodem te krijgen.

Met het in de zeebodem slaan van de buispalen is de rol van Boskalis nog niet klaar. Het gaat ook onder meer twee substations installeren. Het omvangrijke contract is gegund door Ocean Winds, een joint venture van EDP Renewables en ENGIE. Met de opdracht is een bedrag van tussen de 50 en 150 miljoen euro gemoeid, meldt Boskalis, dat nu bij de aanleg van meer dan honderd windparken betrokken is.