Boskalis blikt terug op monsterklus in Suezkanaal: ‘Sneller kon écht niet’

Omwonenden moskee: Niet eens boos over gebedsop­roep, maar over gebrek aan overleg

26 maart De moskee in Alblasserdam bevindt zich in het oog van de storm nu ze iedere vrijdag een openbare gebedsoproep wil doen. Omwonenden zijn daar niet eens het meest boos over, wel over het feit dat er niet met hen is overlegd.