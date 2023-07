Boskalis begint na jarenlange voorbereiding aan overpompen olie uit ‘gevaarlijke’ FSO Safer bij Jemen

Boskalis neemt megaopera­tie aan; miljoenen vaten uit oude tanker pompen om milieuramp te voorkomen

Dochteronderneming Smit Salvage van de Papendrechtse baggeraar Boskalis gaat in opdracht van de Verenigde Naties een poging wagen een milieuramp voor de kust van Jemen in de Rode Zee te voorkomen. Daar ligt de in verval geraakte, drijvende Safer met 1,14 miljoen vaten lichte olie aan boord. Het Boskalis-schip Ndeavor vertrekt vrijdag vanuit de haven van Rotterdam met al het benodigde bergingsmateriaal.