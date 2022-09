Borstvoeding en moestuinen met giftige chemicaliën, maar groot protest blijft uit: ‘Mensen zijn volgzaam’

Van Leeuwen Buizen werkt alleen nog met schone energie: ‘Ook staalpro­duc­tie wordt ooit groen’

Dankzij een enorme hoeveelheid zonnepanelen op het magazijn in Zwijndrecht kan buizengigant Van Leeuwen Buizen sinds dinsdag al haar vestigingen in Nederland en België voorzien van groene stroom. Maar er is nog een lange weg te gaan: hoe wordt de productie van stalen buizen straks ook ‘groen’?

