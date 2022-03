Booteigenaren staan te springen om het water op te gaan: ‘Vaarseizoen is nu echt begonnen’

Booteigenaren Ton Bok (64) en Sya Bok (63) genieten van de zon vanaf het dek van hun zeilschip genaamd ‘Mighty Lion’. ,,Sinds afgelopen vrijdag ligt hij weer in het water”, vertelt Ton. Alles is gereed: de onderkant is opnieuw geschilderd, alle kanten van de boot zijn in de was gezet en gepoetst tot je de weerspiegeling van het water erin terug kunt zien. ,,Ik ben nu bezig om het houtwerk in de meubelwas te zetten, de binnenkant ben ik ook schoon aan het maken.” Daarna volgt het voorzeil en het grootzeil en dan is de boot vaarklaar. ,,Dat gaan we zaterdag doen. Als je eenmaal een boot hebt, ben je er wel even mee bezig, ja. Er wordt niet voor niets altijd gezegd: koop een boot, werk je dood”, grapt de Dordtenaar.