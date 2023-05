Boomlange Krijn van het Kaar bij PKC op zoek naar plafond: ‘Ik wil heel veel leren’

Ban op bezoek aan Sliedrecht en contactver­bod met jonge ex nadat man (63) seksfoto’s van haar rond appt

Een 63-jarige Dordtenaar die seksueel expliciete foto's van zijn ex-partner, een jonge Sliedrechtse, naar een van haar vriendinnen appte om zo weer met de ex in contact te komen, mag zich per direct twee jaar lang niet meer in Sliedrecht vertonen. Ook mag hij op geen enkele wijze contact met haar zoeken en moeten de seksfoto's van zijn telefoon en computer worden verwijderd.