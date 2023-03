Boomgaardkerk Heerjansdam wordt verbouwd tot vijf nieuwe appartementen

De Protestantse Kerk Nederland, de eigenaar van de kerk, hield al geruime tijd geen kerkdiensten meer in de vroegere gereformeerde kerk. Voor de doordeweekse activiteiten, die er nog wel gehouden werden, is volgens voorzitter Gertjan Roobol ruimte genoeg in de Dorpskerk: ,,We hebben gelukkig veel gezinnen met kinderen, maar het zit er niet in dat we de Boomgaardkerk weer nodig zullen hebben.’’