Boom van Troost onthuld voor coronaslachtoffers in Papendrecht: ‘Mooi dat we nu een plekje hebben’

Meta Keijzer-de Ruijter (54) verloor in januari 2021 haar vader aan de gevolgen van corona. Zij droeg een gedicht voor met de tekst ‘Je bent gegaan in alle stilte’, verwijzend naar het afscheid waar veel familieleden niet bij konden zijn. ,,Mijn moeder raakte besmet en moest de uitvaart op afstand volgen, net als mijn broer, zus, zwager en ik. Later hebben we zijn as uitgestrooid bij het boerenbedrijf in Noord-Holland waar hij is geboren, op de dag dat mijn ouders zestig jaar getrouwd zouden zijn. Dat was een moment om alsnog afscheid te kunnen nemen. Het is mooi dat we nu ook in Papendrecht een plekje hebben waar we naartoe kunnen. Mijn ouders hebben hier vijftig jaar gewoond, ik denk dat hij dit prachtig had gevonden.’’