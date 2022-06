Boer aangeslagen na stalbrand: ‘Buurvrouw belde me wakker, maar toen waren de dieren al dood’

De veehouder reageert aangeslagen op het drama dat zich in de nacht van dinsdag op woensdag heeft afgespeeld bij zijn bedrijf aan de Middenpolderweg in Streefkerk. Tweehonderd kalveren kwamen bij een brand om het leven. Eén stal raakte zwaar beschadigd. ,,Dan mogen we nog van geluk spreken dat het bij één stal is gebleven. Het waren drie stallen, die aan elkaar gebouwd zijn. En we zijn heel blij dat er niemand gewond is geraakt, of erger. Je hoort vaak genoeg dat dat gebeurt.’’