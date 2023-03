Boekenweek-auteur Raoul de Jong komt naar bieb in Dordrecht

De Jong publiceerde zes boeken en viel meermaals in de prijzen. In zijn essay Boto Banja neemt hij de lezer mee op zijn zoektocht naar een geheim genootschap van ondeugende schrijvers. De bijeenkomst in de bieb duurt van 20.00 tot 21.00 uur en is gratis. Wel dienen bezoekers zich aan te melden. Het is mogelijk ter plekke het werk van De Jong aan te schaffen, dankzij een samenwerking met boekhandel De Bengel.