Boekenmarkt staat komend weekend in teken van Keti Koti én vinyl: ‘Hopelijk bereiken we ook jongeren’

Ruud schreef al vier boeken over zwervertje Rolf, het vijfde speelt zich af in de Dordtse Middeleeu­wen

Ruud de Jong schreef al vier boeken over het zwervertje Rolf in de twaalfde eeuw, waarin de lezers leren hoe het er destijds aan toe ging in het gebied IJsselmonde. Het vijfde en laatste deel van die serie heet ‘Rolf en de plundering van Thuredrecht’ en speelt zich voor een groot deel af in Dordrecht.