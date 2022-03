Boegbeeld van PAB zegt lidmaatschap op na dertig jaar: ‘De partij waait met alle winden mee’

Zijn beslissing volgt op het nieuws eerder deze week, dat hij PAB’er Margré van Wijngaarden beschuldigt van belangenverstrengeling. Stremler verwijt haar in de gemeenteraad het woord te hebben gevoerd over een bouwplan op de plek waar nu nog de garage staat, die tot anderhalf jaar geleden eigendom was van haar broer. Daar staan twee woontorens gepland.

Onderzoek naar belangenverstrengeling

De projectontwikkelaar heeft haar broer 825.000 euro in het vooruitzicht gesteld als op 1 januari 2024 70 procent van de woningen op voorhand verkocht is. Dat bedrag zou dan bovenop de koopsom komen, blijkt uit de koopakte. Onacceptabel, vindt Stremler, die dat daarom heeft aangekaart bij burgemeester Annemiek Jetten. Zij heeft aangekondigd een onderzoek te gaan doen naar de gang van zaken.

Stremler liep al lange tijd rond met de kwestie en zegt die samen met andere PAB’ers meermaals binnen de fractie te hebben aangekaart. Desondanks stond Van Wijngaarden erop de woordvoering te doen. Zij zegt niet te hebben geweten van de nabetaling van ruim acht ton.

Quote Dat het nu naar buiten is gekomen, geeft een bevrijdend gevoel André Stremler, Papendrechts Algemeen Belang

,,Dat het nu naar buiten is gekomen, geeft een bevrijdend gevoel’’, zegt Stremler, die sinds 1992 betrokken was bij het PAB. Ook was hij enkele jaren wethouder voor de partij, tot hij met een motie van wantrouwen werd weggestuurd.

‘De partij is het laatste jaar een machtspartij geworden en waait met alle winden mee om maar in het pluche te kunnen blijven plakken’, schrijft hij in zijn afscheidsbrief aan de gemeenteraad. Ook zou er sprake zijn van kiezersbedrog. ‘Ik voel mij er niet meer thuis, heb er niks meer te zoeken en wil in de toekomst niet meer geassocieerd worden met het huidige PAB.’

