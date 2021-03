Bo was vijf toen ze slachtoffer werd van een pedofiel. Nu heeft de dader weer toegeslagen: ‘Dit moet stoppen’

Pas anderhalf jaar later werd hij gepakt en voor het aanvallen van slachtoffertjes in Dordrecht, Nieuwegein en Culemborg veroordeeld tot tien maanden cel en tbs. Eenmaal ‘uitbehandeld’ sloeg hij binnen een jaar wéér toe in Dordrecht en Zwijndrecht. Dat gebeurde in een opwelling, als een soort ‘test', verklaarde B. tijdens een eerdere behandeling van zijn zaak in januari. In aanloop naar de rechtszaak tegen B. van komende maand drukken Bo en haar moeder Lisa* justitie iets op het hart. ,,Hij mag nooit meer vrij rondlopen.’’