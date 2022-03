Blauw-geel gekleurde scholieren rennen 3000 euro bij elkaar voor Oekraïne: ‘Tranen in mijn ogen’

Oud-top­man Dordts ziekenhuis ontkent beschuldi­gin­gen van aanranding

De oud-bestuurder van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tegen wie aangifte is gedaan van aanranding, ontkent de beschuldigingen aan zijn adres. ,,Hij is verrast en verbaasd over de melding en herkent zich op geen enkele wijze in de verwijten’’, aldus de huidige werkgever van de man.

9 maart