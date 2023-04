Biologen praten over insecten in Villa Augustus

Na ruim 850 profwed­strij­den fluit Roelof Luinge (67) vrolijk verder bij amateurs: ‘Met het grootste plezier’

Roelof Luinge (67) floot ruim 850 wedstrijden in het betaalde voetbal, maar inmiddels is de arbiter uit Eelde al dertien jaar actief in het amateurvoetbal. ,,Nog altijd met het grootste plezier, ik kan me niets leukers voorstellen.’’