Binnenvaartdagen Zwijndrecht keren na drie jaar afwezigheid terug: ‘Groter dan in 2019’

COLUMN Zijn gesnurk klinkt als een doods­strijd in een horrorfilm

Het is laat, ik zit op de bank en wil naar bed. Alleen moet Blafmans nog een plasje doen en vanuit haar mandje strekt ze zich al met frisse tegenzin uit voor dat onontkoombare laatste rondje. Dan krijg ik een berichtje: mijn lief had avonddienst op de krant en laat me weten hoe laat ze in Dordt arriveert.

1 augustus